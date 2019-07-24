Эксперты обвинили СБУ в искажении аудиозаписей переговоров из дела MH17

Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен (Akash Rosen) малайзийской фирмы OG IT Forensic Services утверждает в новом документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы, что Служба безопасности Украины отредактировала записи переговоров, представленных в качестве доказательства по делу о крушении MH17 на Донбассе.

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28-минутный документальный фильм Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым расследованием крушения, был опубликован на YouTube в середине июля. Фильм включает в себя свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, который руководил группой следователей при правительстве Малайзии , а также результаты экспертизы представленных СБУ якобы записей переговоров, которую провела малайзийская фирма OG IT Forensic Services. Директором и со-продюсером фильма выступила Яна Ерлашова.

"Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека. Вы видите этот аудиотрек, уровень шумов в этой части отличается. Здесь ниже, а здесь выше", — заявил Розен. "Да, это слияние аудио… А здесь вы можете увидеть так много вырезанных отрезков. Это ясно, вы можете это увидеть — отсутствующее аудио", — добавил аналитик.

Немецкий аналитик Норман Риттер подтвердил слова эксперта, отметив, что телефонные записи были подделаны путем девяти отдельных манипуляций.

"Я нашел всего девять манипуляций. Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей", — заявил Ритер.

В фильме отмечается, что глава Национальной службы криминальных расследований Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил на пресс-конференции 18 июня, что источником записей выступила СБУ.

Также дер Верфф и Ерлашова встретились с несколькими свидетелями из ДНР, в частности с Александром из города Торез и Валентиной Коваленко из поселка Красный Октябрь

Александр рассказал, что ракетное оборудование, которое по утверждению совместной следственной группы было доставлено через украинско-российскую границу 17 июля, находилось в Торезе по меньшей мере за день или два до крушения самолета. Он не подтвердил, что это был зенитно-ракетный комплекс "Бук".

"Но это событие произошло не 17 (июля — ред.), а накануне. За день или за два. Эти два события мною разнесены во времени, это однозначно. То есть проезд вот этой техники, если эта техника, и события в Грабово, ну, в смысле, падение самолета — это в разные дни произошло", — рассказал Александр.

Режиссер несколько раз попросил Валентину Коваленко указать точное направление, откуда летела ракета в день крушения. Женщина, проживающая менее, чем в двух километрах от места крушения, рассказала, что ракета летела со стороны деревни Степановка, которая находилась под контролем украинских военных.

Сергей Дубинский и Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых — россияне Игорь Гиркин Олег Пулатов , а также украинец Леонид Харченко . Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.