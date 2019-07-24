В Донбассе сорвали наступление сил НАТО

Власти Малайзии сорвали наступление сил НАТО в Донбассе после крушения «Боинга» — СМИ

Наступление контингента НАТО летом 2014 года в Донбассе было сорвано по инициативе властей Малайзии . Об этом говорится в фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию катастрофы малайзийского «Боинга», передает «Эксперт online».

Материал о 28-минутном документальном фильме опубликован интернет-блогом Zero Hedge. Фильм содержит свидетельства официальных лиц Малайзии. В том числе — премьер-министра Мохамада Махатира и руководителя группы следователей при правительстве Малайзии и директора Национального совета безопасности полковника Мохамада Сакри.

По их словам, 9-тысячный контингент НАТО должен был взять под контроль место крушения МН17. На самом деле планировалась военная операция по разгрому ополченцев Донбасса и вторжение в Крым . План был разработан в Вашингтоне.

Атака была отменена голландцами 27 июля из-за вмешательства Германии , на позицию которой повлияла спецоперация малайзийских следователей по изъятию «черных ящиков» самолета. Заполучить ящики пытались также США и Украина.

Тем не менее 200 австралийских спецназовцев прибыли в Киев, а 29 июля 2014 года в отношении России, которую обвинили в гибели самолета, были введены санкции.

В фильме говорится о том, что представителям Малайзии с самого начала мешали работать другие члены следственной группы.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО). В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». При этом Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.

МИД РФ отметили, что обвинения в причастности России к крушению «Боинга» голословны, так как расследование является предвзятым и однобоким. В связи с этим в сентябре ведомство огласило данные с грифом «совершенно секретно» по ракете, сбившей MH-17.

Согласно этим данным, сбившая самолет ракета, чей бортовой номер установлен, в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР и после этого в Россию не возвращалась. А ракетный полк, на вооружении которого стоял «Бук», неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.