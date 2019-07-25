Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти. Об этом сообщает «Фергана».

Опубликованная на YouTube запись эфира датирована 24 июля. Президент на видео рассматривает инфраструктурные проекты застройки Ашхабада

«Фергана» отмечает, что это первое публичное появление Бердымухамедова с 21 июля, дня, когда блогеры и СМИ начали сообщать о его смерти.

Кадры с живой речью политика канал не показал. Диктор лишь сообщил, что Бердымухамедов в целом одобрил проекты, но высказал замечания к остановкам общественного транспорта.

21 июля о возможной смерти 62-летнего Бердымухамедова от острой почечной недостаточности сообщил блогер Анатолий Несмиян , ссылаясь на «туркменскую оппозицию». Информацию о смерти политика также распространила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «специалиста по СНГ» Аслана Рубаева. Собеседник радиостанции заявил, что о смерти президента ему рассказали бизнесмены из Ашхабада, которые, в свою очередь, узнали об этом от знакомых сотрудников спецслужб.

В посольстве Туркменистана в России эти сообщения назвали «псевдоинформацией», которая «абсолютно не соответствует действительности».

«Фергана» пишет, что источником слухов стал YouTube-канал Erkin Turkmenistan, который позже сам выпустил опровержение. Авторы канала утверждали, что политик провел два дня в коме, а 22 июля пришел в себя.