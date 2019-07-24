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Генпрокуратура Украины может упрятать Порошенко в тюрьму 

Газета.Ru + ещё 5 29 минут назад
Фото: Reuters
Украинская генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко о государственной измене. Об этом передает РИА "Новости".
До этого сообщалось о закрытии дела. Тогда Порошенко обвинялся в том, что он послал украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, в котором их арестовали за нарушение российской границы.
Как отмечается, сейчас генпрокуратура решила возобновить дело о "попытке захвата власти" Порошенко во время той кризисной ситуации.
Срок заседания назначат только после официального подтверждения от процессуального руководства о возобновлении дела.
Ранее сообщалось, что Порошенко явился на допрос к силовикам.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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