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Уволенный гендиректор «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Николоз Гварамия, на днях отстраненный от должности генерального директора просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2», вылетел во вторник в Киев. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на грузинские СМИ.
Вместе с Гварамией вылетел близкий к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании, отмечает портал espersona.ge.
Напомним, что в Киеве сейчас проживает сам экс-президент Грузии.
Телекомпания «Рустави-2» была основана четверть века назад в том числе бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили, ныне скончавшимся. В период правления экс-президента Михаила Саакашвили доли в телекомпании регулярно переходили из рук в руки.
До решения Страсбургского суда, который вернул телекомпанию бизнесмену Кибару Халваши, 40% акций «Рустави-2» принадлежали проживающим на Украине братьям-бизнесменам Караманашвили, которые близки к Саакашвили, а 51% — не функционирующей телекомпании «Сакартвело». В этой телекомпании 50% принадлежат этим же братьям Караманашвили, а еще 50% — сыну Накопия.
Кибар Халваши уволил с должности Гварамию, который отличался провокационными заявлениями, в частности, недавно он пообещал мочиться в вино и минеральные воды, вывозимые из Грузии в Россию.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Эроси Кицмаришвили , Михаил Саакашвили , ЕСПЧ , Киев
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