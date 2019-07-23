Уволенный гендиректор «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев

Николоз Гварамия, на днях отстраненный от должности генерального директора просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2», вылетел во вторник в Киев . Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на грузинские СМИ.

Вместе с Гварамией вылетел близкий к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании, отмечает портал espersona.ge.

Напомним, что в Киеве сейчас проживает сам экс-президент Грузии.

Телекомпания «Рустави-2» была основана четверть века назад в том числе бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили , ныне скончавшимся. В период правления экс-президента Михаила Саакашвили доли в телекомпании регулярно переходили из рук в руки.

До решения Страсбургского суда, который вернул телекомпанию бизнесмену Кибару Халваши, 40% акций «Рустави-2» принадлежали проживающим на Украине братьям-бизнесменам Караманашвили, которые близки к Саакашвили, а 51% — не функционирующей телекомпании «Сакартвело». В этой телекомпании 50% принадлежат этим же братьям Караманашвили, а еще 50% — сыну Накопия.

Кибар Халваши уволил с должности Гварамию, который отличался провокационными заявлениями, в частности, недавно он пообещал мочиться в вино и минеральные воды, вывозимые из Грузии в Россию.