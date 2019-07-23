Трамп высказался о влиянии доклада Мюллера на отношения с Россией

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон должен быть в состоянии вести дела с Москвой , передает ТАСС.

Ранее во вторник директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия до сих пор вмешивается в избирательные процессы США.

В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.