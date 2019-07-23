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Трамп высказался о влиянии доклада Мюллера на отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера осложнило ведение дел с Россией.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон должен быть в состоянии вести дела с Москвой, передает ТАСС.
Ранее во вторник директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия до сих пор вмешивается в избирательные процессы США.
В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР , ИТАР-ТАСС , Москва
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