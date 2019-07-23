В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе

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В ФРГ назвали условие завершения конфликта в Донбассе 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский сможет изменить ситуацию в Донбассе, если проведет серьезную чистку в структурах власти. Такое мнение высказал РИА «Новости» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.
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«Я думаю, если он использует свою власть полностью и проведет серьезную чистку во властных структурах, во всех подконтрольных институтах, которые в противном случае не позволят делать ему его работу, у него появится реальных шанс изменить ситуацию в Донбассе», — заявил Хердт.
По мнению политика, после выигранных партией «Слуга народа» выборах Зеленский не сможет использовать «сопротивление парламента или противоречия с чиновниками» как оправдание.
Немецкий депутат выразил надежду, что президент сможет правильно распорядиться доверием украинского народа.
«Все видят сейчас, что военный путь — это не решение, нужно говорить с людьми там», — отметил Хердт.
Он подчеркнул, что Зеленский уже послал положительные сигналы Донбассу и теперь должен последовательно защищать свою позицию в институтах исполнительной власти.
«Ситуация в Донбассе может быть разрешена, если будет воля с его стороны говорить с людьми, дать им определенные преимущества, говорить о федерализме — есть много путей решения», — предположил политик.
Комментарии77
В мире , Видео , Украина , Германия
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