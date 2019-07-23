Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер многократный обладатель премии «Грэмми» Арт Невилл 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В возрасте 82 лет ушел из жизни певец, автор музыкальных композиций, основатель группы Neville Brother и трехкратный обладатель премии "Грэмми" Арт Невилл. Об этом информирует Fox News.
По полученной информации, причину смерти не назвали.
Известно, что музыкант скончался в своем доме. В этот момент рядом с ним была его жена Лоррейн.
Как отмечается, в последние годы артист страдал различными заболеваниями. Помимо этого, у Невилла были осложнения после проведенной на спине операции.
Ранее сообщалось о кончине звезды бондианы.
Газета.Ru: последние новости
"Британский Трамп": президент США обрадовался победе Джонсона Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ Зеленский хочет объединить три министерства
В мире , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северная Корея захватила российское судно386
В Донецкую область отправили спецназ35
От Зурабишвили потребовали извинений перед РФ36
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС246
Украинский агент в МВФ: Зеленский подобрал премьера49
Видео
02:00
«Это что значит?»: Медведев раскритиковал губернатора
Политика
03:26
В Грузии предложили россиянам советский отдых
Кавказ В мире
00:54
РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Политика Ближний Восток
07:52
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС
Политика
01:55
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Шоу-бизнес
00:50
Главой Пентагона стал «кричащий орел»
Армия США
06:21
Украина потребовала от России миллиард долларов
В мире
01:51
РФ вручила Южной Корее ноту
Политика
02:01
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе
В мире Украина
01:16
В ВКС отреагировали на действия Сеула
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение