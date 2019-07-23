В возрасте 82 лет ушел из жизни певец, автор музыкальных композиций, основатель группы Neville Brother и трехкратный обладатель премии "Грэмми" Арт Невилл. Об этом информирует Fox News.
По полученной информации, причину смерти не назвали.
Известно, что музыкант скончался в своем доме. В этот момент рядом с ним была его жена Лоррейн.
Как отмечается, в последние годы артист страдал различными заболеваниями. Помимо этого, у Невилла были осложнения после проведенной на спине операции.
Ранее сообщалось о кончине звезды бондианы.