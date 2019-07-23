Украина потребовала от России миллиард долларов

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Киев потребовал от России миллиард долларов 

Рамблер + ещё 5 24 минуты назад
Киевский апелляционный суд удовлетворил иск «Ощадбанка», выдав ему разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании с России более 1,1 млрд долларов за потерю активов в Крыму, передает ТАСС.
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Суд постановил выдать исполнительный лист о взыскании с России в лице Минюста РФ в пользу «Ощадбанка» 1,111 млрд долларов и выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на 3,87 млн долларов.
В ноябре 2018 года Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже удовлетворил требования украинского «Ощадбанка» по взысканию с России компенсации за потерянные в Крыму активы.
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Киевского апелляционного суда цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».
«Грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил. Поэтому очередные украинские претензии на "компенсацию" заставляют вспомнить слова известного киногероя: «Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!», — написал он в Facebook.
Комментарии183
В мире , Видео , Республика Крым
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