Европа испугалась сближения Москвы и Киева

В Германии испугались сближения Москвы и Киева после выборов в Раду

Так, издание полагает, что среди украинцев, проголосовавших за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, очень много людей, желающих улучшения отношений с Россией , что, по мнению издания, может стать «проблемой для всей Европы», передает РИА «Новости».

В частности, журналисты считают, что если Зеленский откажется от «последовательной» позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом тому, что в Европе «можно успешно перекраивать границы», после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.

При этом газета отмечает развитие на Украине тенденций, схожих с европейскими. В частности, политическими лидерами становятся любители, а также растет критика в адрес элит. Кроме того, Die Welt отмечает, что украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, вероятно, будет вести политику с учетом их интересов. При этом издание придерживается мнения, что партия Зеленского не продвигает чьи-либо конкретные интересы, а обращается ко всем слоям общества, что не только раскалывает общество, но и представляет угрозу для Украины и Европы.

Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися. Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины