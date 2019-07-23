Европа испугалась сближения Москвы и Киева

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В Германии испугались сближения Москвы и Киева после выборов в Раду 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Победа партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду означает, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, пишет немецкая газета Die Welt.
Так, издание полагает, что среди украинцев, проголосовавших за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, очень много людей, желающих улучшения отношений с Россией, что, по мнению издания, может стать «проблемой для всей Европы», передает РИА «Новости».
В частности, журналисты считают, что если Зеленский откажется от «последовательной» позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом тому, что в Европе «можно успешно перекраивать границы», после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.
При этом газета отмечает развитие на Украине тенденций, схожих с европейскими. В частности, политическими лидерами становятся любители, а также растет критика в адрес элит. Кроме того, Die Welt отмечает, что украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, вероятно, будет вести политику с учетом их интересов. При этом издание придерживается мнения, что партия Зеленского не продвигает чьи-либо конкретные интересы, а обращается ко всем слоям общества, что не только раскалывает общество, но и представляет угрозу для Украины и Европы.
Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися. Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины.
По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.
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Комментарии31
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости , Die Welt , Германия , Киев , Москва
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