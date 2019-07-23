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Польша пригласила Германию и не позвала Россию на годовщину Второй мировой войны 

Lenta.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Польша не пригласила Россию на памятное мероприятие в день начала Второй мировой войны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы государства.
На 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Польшу страна пригласила страны-члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссию.
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил, что приглашена канцлер Германии Ангела Меркель. «Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами», — рассказал он о возможном приезде Меркель. Кроме того президент страны Анджей Дуда лично заявил президенту США Дональду Трампу о желании видеть его на памятном мероприятии.
Дату начала Второй мировой войны в Польше ежегодно отмечают 1 сентября на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04:48. В это время началась первая бомбардировка польской территории.
18 июля в Польше объяснили отсутствие приглашения для российского лидера. «Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил Сасин.
О том, что Варшава не отправила Путину приглашение на мероприятия, стало известно 20 марта. Тогда в администрации польского президента пояснили, что годовщину планируется отметить вместе с теми государствами, с которыми страна близко сотрудничает в настоящее время.
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Комментарии69
В мире , Политика , Анджей Дуда , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , НАТО , Германия , Польша
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