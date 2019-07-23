На Западе испугались сближения России и Украины после парламентских выборов

Немецкие журналисты предполагают, что партия Зеленского «не продвигает чьи-либо конкретные интересы», а «обращается ко всем слоям», чем раскалывает общество. Этот факт, по мнению редакции немецкого издания, представляет угрозу для отношений Украины и Европы, пишет РИА «Новости».

Die Welt подчеркивает, что украинцы устали от войны в Донбассе и Зеленский будет учитывать данный факт, поэтому его политика будет строиться на их интересах, и пойдет в разрез с «последовательной позицией» предшественника Петра Порошенко . В вопросе по Донбассу, по убеждению журналистов, Зеленский будет искать компромисс с Москвой, благодаря этому Россия сможет усилить свое влияние. По мнению автора статьи, компромисс президента Украины с Кремлем означал бы, что границы в Европе можно успешно менять.

После обработки 30% голосов, партия «Слуга народа» набрала почти 42% голосов. Как писало «URA.RU», партия появилась в 2017 году. Название партии «Слуга народа» взяли из одноименного сериала с участием Зеленского, который играет учителя, ставшего президентом. Члены партии придерживаются либеральных взглядов.