Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Западе испугались сближения России и Украины после парламентских выборов 

Ura.Ru 36 минут назад
Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами после выборов в Верховную раду Украины. Как пишет немецкая газета Die Welt, среди украинцев, голосовавших за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, много тех, кто желает улучшения отношений с Россией.
Немецкие журналисты предполагают, что партия Зеленского «не продвигает чьи-либо конкретные интересы», а «обращается ко всем слоям», чем раскалывает общество. Этот факт, по мнению редакции немецкого издания, представляет угрозу для отношений Украины и Европы, пишет РИА «Новости».
Die Welt подчеркивает, что украинцы устали от войны в Донбассе и Зеленский будет учитывать данный факт, поэтому его политика будет строиться на их интересах, и пойдет в разрез с «последовательной позицией» предшественника Петра Порошенко. В вопросе по Донбассу, по убеждению журналистов, Зеленский будет искать компромисс с Москвой, благодаря этому Россия сможет усилить свое влияние. По мнению автора статьи, компромисс президента Украины с Кремлем означал бы, что границы в Европе можно успешно менять.
После обработки 30% голосов, партия «Слуга народа» набрала почти 42% голосов. Как писало «URA.RU», партия появилась в 2017 году. Название партии «Слуга народа» взяли из одноименного сериала с участием Зеленского, который играет учителя, ставшего президентом. Члены партии придерживаются либеральных взглядов.
Ura.Ru: последние новости
На Западе испугались сближения России и Украины после парламентских выборов Российская семья попросила убежища у Меркель после того, как чиновники отказали ей в соцвыплатах ФСБ задержала майора МЧС на совещании у мэра Читы
Комментарии3
В мире , Видео , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , РИА Новости , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не разрешали»: Подробности о лагере, где погиб ребенок1
Заявлено об угрозе перебоев авиасообщения с Москвой
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП в лагере
Жителям Крыма назвали способы попасть в ЕС273
Больше запретов: Антитабачный закон дополнили7
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение