Украина устала от героев Майдана

Герои Майдана не попадают в новую Раду. Там не будет ни националистической «Свободы», ни партии Ляшко. Без депутатского удостоверения останутся Ндежда Савченко и казак Гаврилюк. И даже журналист Мустафа Найем , с призыва которого и начался Евромайдан, тоже теряет свое кресло. В чем же причина того, что люди, которые недавно представляли власть, внезапно оказались за бортом большой украинской политики?

Внеочередные выборы в Верховную раду , несмотря на нарушения, признаны состоявшимися, и, хотя пока обработаны не сто процентов бюллетеней, можно сделать вывод: партия Владимира Зеленского «Слуга народа» стала единоличным победителем. У выдвиженцев «команды Зе» в будущей Раде, скорее всего, окажется 243 депутатских мандата, при том что простое большинство составляет 226 мест.

Так что новая партия власти сможет сформировать кабинет министров, не заботясь о коалиционных соглашениях. Не стали сенсацией и проценты, полученные бывшей правящей партией — сторонникам Петра Порошенко не помог ребрендинг. «Европейская солидарность» экс-президента, как и предсказывали соцопросы, попала в новую Раду, но будет представлена очень скромно — у партии Порошенко 8,33% голосов плюс два одномандатника, победившие в Львовской области.

Куда печальнее дела у партии львовского мэра Андрея Садового «Самопомич» — она показала наихудший результат, набрав 0,69%. А ведь на прошлых внеочередных выборах, прошедших после Майдана, партия Садового была третьей по счету, более чем с 10 процентами. «Не взлетел» партийный проект пока еще действующего премьер-министра Владимира Гройсмана : «Украинская стратегия Гройсмана» получила всего 2,18%.

Избиратели оказались хитрее

Важным отличием нынешнего голосования было то, что фактически не использовался административный ресурс, сказал газете ВЗГЛЯД депутат действующей Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский

Не работал тот способ, «когда относительно бывшая власть в лице Порошенко пыталась через областные и районные администрации, через правоохранительные меры повлиять на волеизъявление граждан, и фальсифицировали выборы через сами избирательные комиссии», сказал Новинский.

Один из самых состоятельных людей Украины и самый богатый из кандидатов в новую Раду, Новинский оказался одним из немногих представителей «Оппоблока», которые прошли по мажоритарным округам. Список партии выступил незавидно (3,22%), в отличие от отпочковавшегося от «Оппозиционного блока» «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко Виктора Медведчука . У этой новой «партии Юго-Востока» — почти 13 процентов.

Не сработала на этих выборах и уже превратившаяся в мем «раздача гречки» — когда ради переизбрания депутат (или поддерживающий его местный чиновник) покупает любовь избирателей бесплатными продуктами. К этому способу не прибегали даже действующие депутаты, к примеру Олесь Довгий из Кировограда. «В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу», — написал в Facebook его проигравший соперник, выдвиженец партии «Слуга народа» Артем Петрощук.

Киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что любовь избирателей к бесплатной гречке, водке и консервам осталась неизменной, однако на этот раз они попросту обманули местных кандидатов.

«На 80% «гречка» не сработала, но на 20% все же сработала. Многие депутаты, которые кормились в округах, все же попали по мажоритарке. В целом, парламентские выборы прошли по инерции от выборов президентских.

Люди наконец-то решили так — гречку мы возьмем, а проголосуем так, чтобы ваши морды больше не видеть.

Свидетельством этого стал полу-успех партии блогера Анатолия Шария . Зеленский попал в президентское кресло на инерции отторжения Порошенко, а вот проект Шария говорит о том, что многие люди уже по инерции отторгают даже новеньких — и Святослава Вакарчука , и Зеленского», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Звезды Майдана угасли

Партию музыканта Вакарчука «Голос», впрочем, можно будет услышать в новой Раде — все-таки вокалист «Океана Эльзы» и его соратники преодолели избирательный барьер с 6 процентами. А вот голосов националистов будет явно меньше.

Вообще, деятелей «революции достоинства» не очень жаловали избиратели. Проиграл избирательную гонку Мустафа Найем, с чьего твита, как считается и начался Евромайдан. Не прошел «герой» столкновений с «Беркутом» Михаил Гаврилюк , более известный как «казак Гаврилюк», и больше запомнившийся своим запорожским чубом, чем законотворческой деятельностью. Проиграл в одномандатном округе Сергей Пашинский — именно он, как считается, подвез на Майдан оружие. Также незавидно выступила активная участница майдана Татьяна Черновол . И совсем печально обстоит дело у Надежды Савченко , не нуждающейся в представлении — за одиозную героиню Украины отдали голоса всего двадцать избирателей в ее округе.

«Эти люди оказались до такой степени никчемными, такими жадными и склонными к коррупции, что от них даже отказались их бывшие спонсоры, их западные вдохновители, которые в прошлом парламенте расплатились с ними мандатами за организацию Майдана», — заявил Владимир Скачко.

«Они за пять лет так надоели всем, они дискредитировали все идеи, которые американцы и Запад хотели вложить в эту «революцию Достоинства». И поэтому их выбросили за ненадобностью. Никто не тянет туалетную бумагу с собой на память. Так и здесь, люди выполнили свою функцию. Мавры сделали свое дело, мавры могут уходить», — сказал Скачко.

«Слава богу, что так произошло. Тем не менее, очень много тошнотворных кандидатов прошло, и это говорит о том, что Зеленского будут держать на крючке по-прежнему. Сейчас его заставляют вступать в коалицию с Вакарчуком. То есть, один «Порошенко-лайт» должен подпираться другим «Порошенко-лайт», потому что они оба и Зеленский, и Вакарчук, — это Порошенко-2. Просто более мягкий вариант», — считает Скачко.

«Те правила, которые были раньше, больше не работают. Цунами по фамилии Зеленский смыло всю старую элиту», — отметил депутат действующей и новой Рады Виктор Новинский. «Это говорит о том, что те политики прошлых лет просто уже всем надоели. Люди устали от фальши, от лжи, от пустых обещаний, которые раздаются налево и направо, но потом не выполняются. Сейчас они поверили Зеленскому, — отметил депутат Новинский. — Но одно дело — играть президента в сериале, а другое — быть президентом».

На волне популярности Зеленского и его партии, в Раду «очень много прошло людей таких людей, как фотографы на свадьбах, бармены какие-то.

Я думаю, им будет очень сложно показать себя в Верховной раде», подчеркнул Новинский. Самому Зеленскому сейчас «не надо ничего делать, не надо никаких коалиций создавать», — отметил парламентарий. «Вертикаль власти будет сформирована людьми, связанными с Зеленским. Это большая ответственность, сложно оправдать чаяния людей. Возможно, не так скоро, но через какое-то время может наступить разочарование», — прогнозирует собеседник.