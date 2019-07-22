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Возле атомной станции расплодились редкие крокодилы 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Carlos Jasso / Reuters
Каналы возле атомной электростанции Терки-Пойнт, расположенной в 40 километрах от американского города Майами, штат Флорида, кишат острорылыми крокодилами. Об этом сообщает Associated Press.
Система охлаждения АЭС превратилась в одно из трех крупнейших мест обитания этих редких рептилий в США. В ее водоемах живут сотни острорылых крокодилов — около четверти всего поголовья на территории страны. Энергетическая компания Florida Power & Light, обслуживающая электростанцию, пытается увеличить популяцию и наняла команду биологов, которые помогают строить гнезда для крокодилов и переселяют их детенышей.
В течение семи дней с 15 по 21 июля специалисты поймали в каналах возле АЭС 73 детеныша острорылых крокодилов. Их измерили, снабдили трекерами для отслеживания развития и выпустили в местах, где у них будет больше шансов на выживание.
«У острорылых крокодилов дурная репутация, но они всего лишь пытаются выжить, — говорит Майкл Лиорет, один из биологов Florida Power & Light. — Это робкие животные, которым нет до нас дела».
Острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает 3-4 метров. Единственное нападение острорылого крокодила на людей в США произошло в 2014 году. Оба пострадавших остались живы.
В апреле сообщалось, что в ямайском городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги после нападения острорылого крокодила во время вечерней прогулки по пляжу. Мужчина сумел вырваться и до утра прятался от хищника в старом холодильнике, который валялся на берегу.
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В мире , США , Майами
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