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«Слуга народа» набирает почти 42% голосов после обработки 20,75% протоколов 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 41,98% голосов на выборах в Раду, второй идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" (12,55%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,75% протоколов.
Третье место держит партия бывшего президента Петра Порошенко
"Европейская солидарность", у нее 8,67%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,38%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,33%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%.
Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада
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