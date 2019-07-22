«Слуга народа» набирает почти 42% голосов после обработки 20,75% протоколов

Третье место держит партия бывшего президента Петра Порошенко

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%.