«Слуга народа» сохранила отрыв после обработки более 90% протоколов

На втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь", за которую проголосовали 13,03.

На третье место вышла партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко , у нее 8,17%, тогда как партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место — 8,15%.

Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,87%.

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа включительно.

С учетом итогов выборов по одномандатным округам результаты партии "Слуга народа", по предварительным данным, дают ей возможность получить в Раде большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.

Вместе с тем, как заявила Галина Янченко, шедшая пятым номером в списке президентской партии на выборах, "Слуга народа" рассматривает возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо.