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«Слуга народа» сохранила отрыв после обработки более 90% протоколов 

РИА Новости + ещё 79 28 минут назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, за нее проголосовали 43,11% граждан, следует из опубликованных ЦИК данных по итогам обработки 92,33% протоколов.
На втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь", за которую проголосовали 13,03.
На третье место вышла партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, у нее 8,17%, тогда как партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место — 8,15%.
Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,87%.
Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа включительно.
С учетом итогов выборов по одномандатным округам результаты партии "Слуга народа", по предварительным данным, дают ей возможность получить в Раде большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.
Вместе с тем, как заявила Галина Янченко, шедшая пятым номером в списке президентской партии на выборах, "Слуга народа" рассматривает возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо.
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В мире , Украина , Новости регионов , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада
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