Вакарчук ответил на предложение Зеленского

Партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду . Об этом заявил ее лидер Святослав Вакарчук , передает «Интерфакс».

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, готова ли его партия войти в коалицию с партией «Слуга народа». Кроме того, он отметил, что «Голос» готов к ответственности и должностям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать возможное сотрудничество с партией «Голос». По его словам, предложение к Вакарчуку было озвучено с начала президентской кампании.

Ранее на Украине опубликовали первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.

Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука набрала 6,3 процента.