Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вакарчук ответил на предложение Зеленского 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду. Об этом заявил ее лидер Святослав Вакарчук, передает «Интерфакс».
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, готова ли его партия войти в коалицию с партией «Слуга народа». Кроме того, он отметил, что «Голос» готов к ответственности и должностям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать возможное сотрудничество с партией «Голос». По его словам, предложение к Вакарчуку было озвучено с начала президентской кампании.
Ранее на Украине опубликовали первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.
Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука набрала 6,3 процента.
Последние новости
Появились сообщения о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне смогут подавать коллективные иски
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк23
«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился7
Как Россию втягивают в танкерную войну19
Зеленский обозначил приоритеты влястям Украниы109
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение