Партия «Слуга народа» приглашает обсудить вопрос о создании коалиции в Верховной раде партию «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
«Мы будем. Это была наша инициатива. Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», — сказал Зеленский.
Сегодня на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным экзит-полов, на них лидирует президентская партия «Слуга народа».