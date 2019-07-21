Зеленский предложил Вакарчуку создать коалицию

«Мы будем. Это была наша инициатива. Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», — сказал Зеленский.

Сегодня на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным экзит-полов, на них лидирует президентская партия «Слуга народа».