Зеленский назвал мир в Донбассе приоритетом для украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский после обнародования exit poll заявил, что приоритет власти — это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

Зеленский пришел в штаб партии "Слуга народа", где следил за объявлениями результатов национального exit poll, следует из онлайн трансляции штаба.