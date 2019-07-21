«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Об этом он написал в своем Facebook -аккаунте.

Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником.

«Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана», — написал Рубаев.

Ранее политолог рассказал, что о смерти Бердымухамедова ему сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде.

«Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал Рубаев.

Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью. Источник в политических кругах страны сообщил «Ленте.ру», что Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.