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«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником.
«Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана», — написал Рубаев.
Ранее политолог рассказал, что о смерти Бердымухамедова ему сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде.
«Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал Рубаев.
Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью. Источник в политических кругах страны сообщил «Ленте.ру», что Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
« [Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели», — сказал он.
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В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Lenta.ru , Туркмения
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