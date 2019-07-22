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Китай осудил поведение демонстрантов в Гонконге 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Глава канцелярии Центрального народного правительства Китая Ван Чжиминь заявил, что власти решительно осуждают радикальные действия протестующих в Гонконге.
Критике Чжиминя подвергся вандализм активистов, которые забросали здание канцелярии яйцами и нанесли на его стены граффити, а также испачкали герб страны чёрной краской. Чиновник рассказал, что испытал шок и гнев в связи с действиями, «нанёсшими ущерб чувствам всего народа Китая», передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили резиновые пули против участников демонстраций в городе. По данным полиции, активисты бросали в силовиков предметы.
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