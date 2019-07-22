Китай осудил поведение демонстрантов в Гонконге

Критике Чжиминя подвергся вандализм активистов, которые забросали здание канцелярии яйцами и нанесли на его стены граффити, а также испачкали герб страны чёрной краской. Чиновник рассказал, что испытал шок и гнев в связи с действиями, «нанёсшими ущерб чувствам всего народа Китая», передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили резиновые пули против участников демонстраций в городе. По данным полиции, активисты бросали в силовиков предметы.