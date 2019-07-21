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Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в политических кругах страны.
« [Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели», — сказал он.
О том, что мать туркменского лидера находится на лечении в Германии вот уже 10 дней, писало издание «Хроники Туркменистана» со ссылкой на источники. Также сообщалось, что два месяца назад в Ашхабад экстренно прибыла бригада медиков из Турции, в том числе известный анестезиолог, и их визит был связан именно с ухудшением состояния Огулабат Бердымухамедовой.
Ранее 21 июля ряд СМИ со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил о смерти 61-летнего президента Туркменистана. Отмечается, что Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля, при этом на публике он не появлялся с 5 июля. Глава государства также пропустил визит в страну верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью.
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Комментарии29
В мире , Видео , Гурбангулы Бердымухамедов , Федерика Могерини , ЕС , Германия , Туркмения
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