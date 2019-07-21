Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туркменистан ответил на смерть президента 

Рамблер 1 час назад
Туркменские дипломаты опровергли сообщения о смерти президента страны, назвав их «абсолютной ложью». Посольство Туркменистана в РФ заявило, что президент
Гурбангулы Бердымухамедов жив, а информация о его смерти не соответствует действительности.
«Это абсолютная ложь», — сказал представитель дипломатической миссии, передает ТАСС.
О смерти туркменского лидера сообщила радиостанция «Говорит Москва», сославшись на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. По его словам, политик скончался во время отпуска.
О кончине Бердымухамедова также информировали туркменские интернет-каналы, принадлежащие оппозиции. По их данным президент умер накануне, 20 июля.
При этом государственные СМИ сообщили, что 21 июля президент «поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником».
В мире , Видео , Гурбангулы Бердымухамедов , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС , Туркмения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обозначил приоритеты влястям Украниы28
Определен победитель на выборах в Верховную раду30
«Выкосило генофонд»: Мороз об уходе Богомолова к Собчак7
Мать жестоко избила ребенка на глазах у банкиров5
Названа новая версия исчезновения президента Туркмении29
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение