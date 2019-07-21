Туркменистан ответил на смерть президента

Туркменские дипломаты опровергли сообщения о смерти президента страны, назвав их «абсолютной ложью». Посольство Туркменистана РФ заявило, что президент

Гурбангулы Бердымухамедов жив, а информация о его смерти не соответствует действительности.

«Это абсолютная ложь», — сказал представитель дипломатической миссии, передает ТАСС.

О смерти туркменского лидера сообщила радиостанция «Говорит Москва», сославшись на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. По его словам, политик скончался во время отпуска.

О кончине Бердымухамедова также информировали туркменские интернет-каналы, принадлежащие оппозиции. По их данным президент умер накануне, 20 июля.

При этом государственные СМИ сообщили, что 21 июля президент «поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником».