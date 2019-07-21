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Туркменистан опровергает смерть президента 

BFM.RU 1 час назад
Информацию о кончине Гурбангулы Бердымухамедова в посольстве страны в Москве назвали «абсолютной ложью».
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в посольстве страны в Москве.
«Это абсолютная ложь», — сказал представитель дипмиссии.
Ранее о смерти Бердымухамедова сообщил радиостанции «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на осведомленные источники в Ашхабаде.
«Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он (Бердымухамедов) вышел в отпуск», — сказал Рубаев.
Президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Ранее сегодня о его смерти сообщали telegram-каналы, специализирующиеся на освещении событий в странах Востока. Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде накануне сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.
Туркмения — одна из самых информационно закрытых стран. Подтверждения или опровержения информации о смерти ее лидера пока нет.
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