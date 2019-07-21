Туркменистан опровергает смерть президента

Информацию о кончине Гурбангулы Бердымухамедова в посольстве страны в Москве назвали «абсолютной ложью».

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в посольстве страны в Москве.

«Это абсолютная ложь», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее о смерти Бердымухамедова сообщил радиостанции «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на осведомленные источники в Ашхабаде.

«Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он (Бердымухамедов) вышел в отпуск», — сказал Рубаев.

Президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Ранее сегодня о его смерти сообщали telegram-каналы, специализирующиеся на освещении событий в странах Востока. Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде накануне сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.

Туркмения — одна из самых информационно закрытых стран. Подтверждения или опровержения информации о смерти ее лидера пока нет.