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Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией 

Газета.Ru + ещё 5 38 минут назад
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Об этом Абэ заявил в ходе прямого телеэфира во время подсчета голосов после выборов в верхнюю палату парламента.
По его словам, она уйдет с поста премьера в 2021 году. До этого он бы хотел заключить мирный договор.
"Я хочу продвинуть вперед переговоры … в ходе моего срока", — заявил Абэ.
Ранее источник сообщил, что Россия отказалась от диалога с Японией по Курильским островам.
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В мире , Видео , Политика , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , Япония
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