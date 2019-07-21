Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией

Об этом Абэ заявил в ходе прямого телеэфира во время подсчета голосов после выборов в верхнюю палату парламента.

По его словам, она уйдет с поста премьера в 2021 году. До этого он бы хотел заключить мирный договор.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры … в ходе моего срока", — заявил Абэ.

Ранее источник сообщил, что Россия отказалась от диалога с Японией по Курильским островам.