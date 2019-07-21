Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян 

Рамблер 27 минут назад
Власти Ирана заявили, что не отпустят российских моряков с танкера Stena Impero. Экипаж останется на борту до окончания следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства.
На борту задержанного Ираном танкера оказались россияне
«Нам удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе, по его словам весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на палубе, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет», — заявил представитель посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
Он добавил, что угрозы жизни моряков нет. В соответствии с международными нормами экипаж не может покинуть танкер, пока не завершатся все следственные процедуры.
Вечером в пятницу иранские спецназовцы на катерах блокировали и задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно эскортировали в порт Бендер-Аббас. Экипаж из 23 моряков (включая трех россиян), остается на борту. В Иране считают, что корабль нарушил правила мореплавания.
Это задержание стало ответом Тегерана на задержание британцами иранского танкера в Гибралтаре 4 июля. Экипаж судна обвинили в доставке нефти в Сирию, что нарушает санкции ЕС. Капитана танкера и нескольких моряков взяли под стражу до 15 августа.
Комментарии20
В мире , Видео , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду211
Boeing вернулся в Москву из-за пожара59
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»18
Меркель предупредила Россию499
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Украина
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
05:13
Зеленский рассказал о будущем премьере
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение