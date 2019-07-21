Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян

Власти Ирана заявили, что не отпустят российских моряков с танкера Stena Impero. Экипаж останется на борту до окончания следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства.

«Нам удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе, по его словам весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на палубе, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет», — заявил представитель посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Он добавил, что угрозы жизни моряков нет. В соответствии с международными нормами экипаж не может покинуть танкер, пока не завершатся все следственные процедуры.

Вечером в пятницу иранские спецназовцы на катерах блокировали и задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно эскортировали в порт Бендер-Аббас. Экипаж из 23 моряков (включая трех россиян), остается на борту. В Иране считают, что корабль нарушил правила мореплавания.

Это задержание стало ответом Тегерана на задержание британцами иранского танкера в Гибралтаре 4 июля. Экипаж судна обвинили в доставке нефти в Сирию, что нарушает санкции ЕС. Капитана танкера и нескольких моряков взяли под стражу до 15 августа.