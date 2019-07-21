Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду

Партия Зеленского набирает почти 40% на выборах в Раду. Об этом говорят данные неофициальных «алкогольных» экзит-поллов, опубликованных на Украине

Данные опросов в соцсетях представил журналист Мустафа Найем . Названия партий он традиционно замаскировал под названия алкогольных напитков.

Так, партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Найем назвал «Зебровкой». Она получила 37% голосов.

На втором месте «Медведевка» — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука . За нее проголосовали 17,6% избирателей.

На третьей строчке «Вдова Клико» — партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 5,9%.

«Шоколадный ликер» (порошенковская «Европейская солидарность») набрал 5,5%.

На Украине сегодня проходят досрочные выборы в парламент страны. В этот день публикация данных экзит-поллов запрещена до 21. 00. По этой причине украинские журналисты используют названия спиртных напитков, публикуя предварительные опросы.