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Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Партия Зеленского набирает почти 40% на выборах в Раду. Об этом говорят данные неофициальных «алкогольных» экзит-поллов, опубликованных на Украине.
Данные опросов в соцсетях представил журналист Мустафа Найем. Названия партий он традиционно замаскировал под названия алкогольных напитков.
Так, партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Найем назвал «Зебровкой». Она получила 37% голосов.
На втором месте «Медведевка» — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. За нее проголосовали 17,6% избирателей.
На третьей строчке «Вдова Клико» — партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 5,9%.
«Шоколадный ликер» (порошенковская «Европейская солидарность») набрал 5,5%.
Около 3% получили «Сила и спирт» («Сила и честь» бывшего главы СБУ Игоря Смешно) и «Божоле» (партия певца Святослава Вакарчука).
На Украине сегодня проходят досрочные выборы в парламент страны. В этот день публикация данных экзит-поллов запрещена до 21. 00. По этой причине украинские журналисты используют названия спиртных напитков, публикуя предварительные опросы.
Комментарии264
В мире , Видео , Украина , Мустафа Найем , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , СБУ
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