Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили о срыве перемирия 

Рамблер 3 минуты назад
Киев сорвал перемирие в Донбассе. После 12 часов тишины украинские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР. Об инциденте сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска
«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили стрелковое оружие», — сказано в заявлении СЦКК.
Сегодня в 00:01 в Донбассе вступило в силу обязательство по соблюдению бессрочного режима прекращения огня. Оно было согласовано на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.
Ранее сообщалось, что украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Счастье. Погибли двое, еще двое ранены.
Комментарии19
В мире , Видео , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Boeing вернулся в Москву из-за пожара34
Меркель предупредила Россию392
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине4
Путин дал обещание Асаду184
Украинские военные подорвались у Счастья229
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
05:13
Зеленский рассказал о будущем премьере
В мире Украина
00:43
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине
Происшествия Катастрофы
00:59
Шэрон Стоун рассказала об инсульте
Шоу-бизнес
10:28
Войска России в Чернобыле? Минск внес ясность
Армия Войска
00:55
Путин дал обещание Асаду
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение