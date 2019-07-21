В ДНР заявили о срыве перемирия

Киев сорвал перемирие в Донбассе. После 12 часов тишины украинские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР. Об инциденте сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили стрелковое оружие», — сказано в заявлении СЦКК.

Сегодня в 00:01 в Донбассе вступило в силу обязательство по соблюдению бессрочного режима прекращения огня. Оно было согласовано на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Ранее сообщалось, что украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Счастье. Погибли двое, еще двое ранены.