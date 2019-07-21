Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский захотел лишить депутатов неприкосновенности 

Аргументы Недели + ещё 8 1 час назад
Фото: соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная рада, станет проект о снятии неприкосновенности с депутатов.
Владимир Зеленский выразил уверенность, что обновлённая Рада поможет ему с принятьем этого законопроекта, передаёт РИА Новости. Президент Украины ранее не раз отмечал, что считает закон одним из приоритетных и надеется на его скорейшее принятие.
«Одним из первых, потому что там в первый день будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность», — сказал глава Украины.
Аргументы Недели: последние новости
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины Стоимость бензина в Грузии достигла исторического максимума Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду192
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян16
Boeing вернулся в Москву из-за пожара59
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»17
Меркель предупредила Россию490
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Украина
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
05:13
Зеленский рассказал о будущем премьере
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение