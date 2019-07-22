Назван первый в истории итог выборов на Украине

«Это [произошло] впервые в истории Украины, ни одна партия еще не приходила к власти, имея полную власть. Но [президент страны Владимир] Зеленский пришел в период таких сложных и неоднозначных процессов», — объяснил бывший политик.

Успех главы государства зависит от его окружения и смелости, считает Кравчук. Он напомнил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко ограничивал оппозицию и покупал голоса, чтобы иметь достаточно голосов в Раде.

Бывший президент заявил, что украинцам необходимо работать вместе для лучшего будущего, а не ждать предложений Зеленского. В то же время он отметил, что «настало время настоящих перемен».

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. С учетом результатов в одномандатных округах она сможет сформировать однопартийное парламентское большинство. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».