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Назван первый в истории итог выборов на Украине 

Lenta.ru + ещё 49 56 минут назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что впервые в истории страны одна партия сможет сформировать большинство в Верховной Раде. Об этом он заявил в эфире NewsOne.
«Это [произошло] впервые в истории Украины, ни одна партия еще не приходила к власти, имея полную власть. Но [президент страны Владимир] Зеленский пришел в период таких сложных и неоднозначных процессов», — объяснил бывший политик.
Успех главы государства зависит от его окружения и смелости, считает Кравчук. Он напомнил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко ограничивал оппозицию и покупал голоса, чтобы иметь достаточно голосов в Раде.
Бывший президент заявил, что украинцам необходимо работать вместе для лучшего будущего, а не ждать предложений Зеленского. В то же время он отметил, что «настало время настоящих перемен».
Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. С учетом результатов в одномандатных округах она сможет сформировать однопартийное парламентское большинство. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Верховная Рада
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