В ВСУ сообщили о соблюдении перемирия ДНР и ЛНР

Представители Операции объединенных сил (ООС) заявили, что с начала понедельника, 22 июля, обстрелов украинских позиций не было.

Об этом пресс-центр ООС заявил в своём Facebook. Военные отметили, что 21 июля ВСУ придерживались устойчивого режима прекращения огня. При этом со стороны самопровозглашённых республик одно нарушение было — вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано, — гласит сообщение.

Бессрочное прекращение огня было согласовано 17 июля. 21 июля в Донбассе началось перемирие.

Ранее News.ru писал о том, что украинские военные трижды за день нарушили новое перемирие, сообщил представитель непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.