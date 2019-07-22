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В ВСУ сообщили о соблюдении перемирия ДНР и ЛНР 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press
Представители Операции объединенных сил (ООС) заявили, что с начала понедельника, 22 июля, обстрелов украинских позиций не было.
Об этом пресс-центр ООС заявил в своём Facebook. Военные отметили, что 21 июля ВСУ придерживались устойчивого режима прекращения огня. При этом со стороны самопровозглашённых республик одно нарушение было — вблизи населенного пункта Хутор Вольный.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано, — гласит сообщение.
Бессрочное прекращение огня было согласовано 17 июля. 21 июля в Донбассе началось перемирие.
Ранее News.ru писал о том, что украинские военные трижды за день нарушили новое перемирие, сообщил представитель непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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