ЛГБТ-марш в Польше привел к беспорядкам

Так называемый Марш равенства впервые состоялся в Белостоке , шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества привело к беспорядкам, сообщают информационные агентства.

В марше, который состоялся под лозунгом «Белосток — дом для всех» приняли участие около 800 человек, передает ТАСС.

Противники марша бросали в его участников камни и яйца, скандировали «Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев!», а также попытались заблокировать шествие на перекрестке. Камни и бутылки полетели уже в направлении полиции.

В ответ правоохранители применили «шумовые гранаты, перцовый газ, физическую силу», сообщил пресс-секретарь местной полиции Томаш Крупа.

20 человек задержаны, из них 16 должны заплатить штраф, еще четверо подозреваются в разбое и нарушении неприкосновенности сотрудников полиции.