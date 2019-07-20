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ЛГБТ-марш в Польше привел к беспорядкам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 57 минут назад
Фото: vz.ru
Так называемый Марш равенства впервые состоялся в Белостоке, шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества привело к беспорядкам, сообщают информационные агентства.
В марше, который состоялся под лозунгом «Белосток — дом для всех» приняли участие около 800 человек, передает ТАСС.
Противники марша бросали в его участников камни и яйца, скандировали «Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев!», а также попытались заблокировать шествие на перекрестке. Камни и бутылки полетели уже в направлении полиции.
В ответ правоохранители применили «шумовые гранаты, перцовый газ, физическую силу», сообщил пресс-секретарь местной полиции Томаш Крупа.
20 человек задержаны, из них 16 должны заплатить штраф, еще четверо подозреваются в разбое и нарушении неприкосновенности сотрудников полиции.
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В мире , Европа , ИТАР-ТАСС , Белосток , Польша
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