В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска

Украинские силовики обстреляли Первомайск за несколько часов до перемирия, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Об этом сообщили РИА Новости в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня», — заявил собеседник агентства.

Там призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ отразить эту ситуацию в своем отчете и «образумить Киев».

Кроме того, в Народной милиции ДНР предупредили о новых готовящихся ударах со стороны украинских силовиков.

«В момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцево, Горловки и Безыменного, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и (…) обвинить в срыве перемирия», — заверил представитель Народной милиции.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. В тот же день сообщалось, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.