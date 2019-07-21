В Фукусиме впервые после аварии на АЭС открылся пляж

Открылся пляж Китайзуми в городе Минамисома, который находится недалеко от АЭС «Фукусима-1». Это произошло впервые после аварии на станции в марте 2011 года, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

Некоторые районы океана в этом месте хорошо известны серферам. В день открытия пляжа японская ассоциация серфинга провела соревнование. «Чтобы развеять вредные слухи мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии . В будущем мы надеемся провести здесь международное соревнование по серфингу», — заявил один из организаторов соревнований Масахиро Нишизава. Также на побережье состоялось соревнование по пляжному волейболу. Кроме того, ко дню возобновления работы пляжа был сооружен волнолом и создан общественный парк.

Отмечается, что испытания, проведенные властями префектуры Фукусима в мае, подтвердили, что количество радиации в воздухе и качество воды были такими же, как до катастрофы. Авария на АЭС «Фукусима-1» была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции.