Белоруссия ответила на заявление о войсках РФ в Чернобыле

Минск опроверг информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. Распространяемые украинскими СМИ данные не соответствуют действительности, заявили власти Белоруссии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что украинские военные готовы «за считаные часы» дать отпор агрессии российских войск, нападение которых может произойти со стороны белорусской территории в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооружённых сил Украины.