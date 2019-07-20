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Белоруссия ответила на заявление о войсках РФ в Чернобыле 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минск опроверг информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. Распространяемые украинскими СМИ данные не соответствуют действительности, заявили власти Белоруссии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что украинские военные готовы «за считаные часы» дать отпор агрессии российских войск, нападение которых может произойти со стороны белорусской территории в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооружённых сил Украины.
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В мире , Армия , СНГ , Минск , Чернобыль
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