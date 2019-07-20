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Посол Украины в Германии рассказал о подорванном доверии из-за России 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Восстановление Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) полномочий российской делегации подорвало доверие украинцев к Германии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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Он обратил внимание на то, что за возвращение России проголосовали восемь германских депутатов.
Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка, — сказал Мельник в интервью Die Welt.
Посол также отметил, что считает чрезвычайно важным, чтобы «немцы и французы и, возможно, американцы, англичане и поляки» стали посредниками в общении Украины и России. Их задача, уверен он, поддерживать, а ещё лучше — усиливать политическое давление на Москву.
26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Вскоре после этого в украинском МИД заявили, что дружеские и партнёрские отношения Украины и ПАСЕ остались в прошлом.
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Комментарии31
В мире , Видео , Украина , Андрей Мельник , МИД , Совет Европы , Die Welt , Германия
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