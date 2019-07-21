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Зеленский рассказал о будущем премьере Украины 

RT на русском + ещё 4 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную Раду или фракцию в парламенте.
«Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Он отметил, что «очень бы хотел», чтобы это был «абсолютно независимый человек», который никогда не был премьер-министром, спикером парламента или лидером какой-либо фракции.
При этом он признался, что «проводит уже консультации и разговаривает с некоторыми людьми».
Ранее СМИ сообщали, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , Интерфакс
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