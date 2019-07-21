Зеленский рассказал о будущем премьере Украины

«Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он отметил, что «очень бы хотел», чтобы это был «абсолютно независимый человек», который никогда не был премьер-министром, спикером парламента или лидером какой-либо фракции.

При этом он признался, что «проводит уже консультации и разговаривает с некоторыми людьми».