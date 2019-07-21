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Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск 

Lenta.ru + ещё 6 57 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи. Об этом сообщает Bild.
Отдых политика начнется после важной встречи 20 июля и продлится 28 дней. Предположительно, глава государства проведет отпуск в Альпах.
Кроме того, изданию стало известно, что Меркель возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина» (The Shaking Woman or A History of My Nerves). Отмечается, что в документальном произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неконтролируемых приступов дрожи.
Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.
17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя партии ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».
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В мире , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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