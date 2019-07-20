«Русскоязычные свиньи»: на Украине пиццерия выгоняет русских

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать «русскоязычных свиней» — они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

В самом центре города Черновцы на юго-западе Украины , в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать «русскоязычных свиней».

Об этом свидетельствует наклейка на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага — это сделано, чтобы отпугивать большое количество заходящих сюда «пророссийски настроенных» посетителей, пояснили в самом заведении.

«Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — детализировал администратор заведения Александр.

Черновцы являются частью исторической области Буковина. По словам главы Союза православных братств Украины Валентина Лукияника, несколько веков русский язык использовался здесь наравне с украинским, например, как средство межнационального общения между многочисленными молдаванами и русинами. Румыны в Черновцах также говорят на русском языке.

«Всех, кто не принимает насильственную украинизацию, украинские националисты автоматически записывает в «пророссийски настроенных».

Вероятно, собственники данного пиццерийного общепита считают людей с принципиальной политической позицией, настроенных на дружбу, а не вражду с Россией — свиньями, что многое говорит о самих владельцах этого сомнительного заведения», — добавил специалист.

Интересно, что двумя днями ранее источники в Киеве проинформировали о том, что вступивший в силу закон о госязыке на украинской территории может быть изменен после выборов в Раду 21 июля.

По словам источника, команда действующего президента Украины Владимира Зеленского намеревается сделать языковую политику более мягкой.

«Президент не стесняется говорить по-русски и признает право людей говорить на привычном им языке», — сказал источник.

Он добавил, что статус украинского языка как единственного государственного не изменится. Другой источник объяснил смягчение языкового подхода желанием усилить позиции Киева во время переговоров по Донбассу.

Парламентарий пояснил, что Климкин и раньше отличался совершенно неадекватными и одиозными инициативами, которые явно не могут быть реализованы в принципе, в том числе и потому, что нарушают нормы международного права.

«Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным», — добавил член нижней палаты российского парламента.

Во вторник, 16 июля, вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко , передает ФАН.

Теперь, со вступлением закона в силу, все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке, передает НСН.

Евгений Мураев и Александр Вилкул. Оппозиционные депутаты Верховной рады Украины уже внесли проект об отмене закона о государственном украинском языке. Авторами документа являются Вадим Новинский

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что языковой вопрос является важным для страны. При этом он подчеркнул, что команда президента Владимира Зеленского выступает против русского языка как второго государственного.

«Я сам со Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину», — заявил чиновник.

Богдан подчеркнул, что языковой вопрос нужно решать — причем нельзя заставить всю страну говорить по-украински. Он отметил, что разрешил бы Донецкой и Луганской областям иметь русский язык в качестве регионального, если бы юго-восток признал себя частью Украины, а украинский язык — государственным.

По словам главы администрации президента, другие области тоже могут претендовать на русский язык как региональный — поскольку «если всех заставлять говорить по-украински, то страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей».

Так Богдан ответил на вопрос журналистов о том, что делать Киеву, если «Одесса и Харьков тоже захотят русский язык как региональный».