Отмыться от позора: Меркель отправила свою преемницу в армию

Германии сменился министр обороны — теперь ведомством будет руководить председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Благодаря назначению на этот ключевой пост «мини-Меркель» может проложить себе дорогу к канцлерскому креслу, и ставки крайне высоки. От успехов Крамп-Карренбауэр на новой должности зависит будущее правящей коалиции, а в перспективе — и успешность транзита власти, ведь Ангела Меркель покинет свой пост в 2021 году.

Предыдущий немецкий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен недавно была назначена председателем Еврокомиссии , став первой в истории женщиной на этом посту. До этого ее называли потенциальной преемницей Ангелы Меркель — министерство обороны считается лучшим местом для «проверки» будущего канцлера на компетентность, так как предполагает работу с большими бюджетами и активную внешнеполитическую деятельность. В распоряжении министра — одна из крупнейших армий Европы, а бюджет ведомства превышает €40 млрд

Фон дер Ляйен проверку не прошла — многие немецкие политики считают, что за время своего пребывания на посту (с 2014 по 2019 год) она привела бундесвер в глубокий кризис.

В конце 2018 года тогда еще министра обвинили в растрате бюджетных средств на привлечение внешних консультаций. В течение последних пяти лет ведомство фон дер Ляйен заключило ряд договоров с консалтинговыми агентствами — такими как McKinsey и Accenture — затраты на которые превысили десятки и сотни миллионов евро.

Среди других скандальных историй, в которых оказалась замешана теперь уже глава Еврокомиссии, — реставрация исторического учебного судна Gorch Fock, стоимость которой выросла с €10 млн до более чем €130 млн Ремонтные работы были начаты в 2015 году, и за это время судно стало одним из символов кризиса в минобороны ФРГ. «Все занимает слишком много времени и требует слишком больших вложений, словно время и деньги бесконечны», — цитирует Politico уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса.

Теперь, как пишут немецкие газеты, германское минобороны может «вздохнуть с облегчением» — фон дер Ляйен ушла, и ее место занял новый министр.

Задача Аннегрет Крамп-Карренбауэр — вывести ведомство из смутных времен и поднять свой рейтинг в преддверии транзита власти в стране. Это будет не самой простой задачей — как и у ее предшественницы пять лет назад, у Крамп-Карренбауэр нет никакого опыта в военной сфере.

«В Германии министров принято назначать не по профессии, а по политическим установкам, министр здесь не знаток, а представитель партии. Крамп-Каррэнбауэр должна выполнять свою работу, опираясь на ту команду и те возможности, которые у нее есть, — рассуждает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. — У нее есть управленческие навыки, но общие ожидания от этого назначения на данный момент сдержанно негативные».

Прошлое главы минобороны можно назвать сугубо политическим — семь лет она была премьер-министром земли Саар, а в конце 2018 года была назначена председателем Христианско-демократического союза (ХДС). Теперь Крамп-Карренбауэр предстоит с нуля разбираться в скопившемся грузе проблем, и от того, как она с этим справится, зависит не только будущее немецкого оборонительного комплекса, но и то, кто будет дальше править Германией.

Ангела Меркель понимает, что времени у нее все меньше — хотя срок ее полномочий истекает в 2021 году, недавние события говорят о вероятности более раннего ухода канцлера. За последний месяц Меркель пережила несколько приступов дрожи на официальных мероприятиях — например, на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и финским премьером Антти Ринне. Во время недавней встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду канцлер была вынуждена слушать национальный гимн, сидя на стуле.

Спекуляции конкурентов вокруг здоровья Меркель ослабляют и без того шаткие рейтинги канцлера и правящей коалиции. На прошедших в мае выборах в Европарламент правящие партии ХДС/ХСС и СДПГ (социал-демократы) суммарно потеряли более около 18% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

На этом фоне все большую популярность обретают узурпировавшие экологическую повестку «Зеленые» — все лето рейтинг партии находится на том же уровне, что и у ХДС/ХСС, а иногда и превышает его. Также укрепляет свои позиции и крайне правая «Альтернатива для Германии».

«Назначение Крамп-Каррэнбауэр — сознательное решение Меркель. Скорее всего, она убедила ту занять пост министра, — дополняет Владислав Белов. — В случае досрочных выборов канцлера ее теперь не смогут критиковать за недостаток опыта, но, в целом, авторитет Крамп-Каррэнбауэр все еще недостаточен. Этот пост — шаг на пути к рекомендации».

Немецкая политика поляризуется и становится более радикальной, и осознающая свою уязвимость Меркель хочет как можно скорее подготовить нового канцлера, которым по ее плану должна стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Задача предстоит не из легких — популярность нового министра обороны сейчас крайне невысока, а ее назначение главой оборонного ведомства плохо восприняли как в политических кругах, так и среди простых жителей Германии.

По данным опроса, опубликованного газетой Spiegel, почти половина (49,7%) немцев оценила этот шаг «крайне негативно», еще 23,6% — «скорее негативно».

Сейчас у тандема Меркель и Крамп-Карренбауэр появилась возможность для небольшой передышки. 19 июля немецкий парламент уходит в отпуск, и политическая жизнь в стране на какое-то время утихнет. Но общая нестабильность никуда не исчезнет — и вскоре кризис может разразиться с новой силой.