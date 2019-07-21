Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду

Глава государства голосовал на участке, расположенном в здании киевского Колледжа морского и речного флота. Под участком его встречали сторонники, которые кричали: «Владимир, вы наш президент», «На вас вся надежда». После голосования Зеленский отказался говорить журналистам, за кого он отдал свой голос, объяснив это тем, что ему «достаточно уже штрафов».

Говоря о будущем парламенте, Зеленский отметил, что его партия «Слуга народа» не собирается вступать в коалицию ни с кем из старой власти. «Я хотел бы, чтобы это были только новые лица», — объяснил он. В то же время он отметил, что окончательное решение будет принято после того, как станут известны результаты. Говоря о первом законопроекте, который должен будет принять новый парламент, Зеленский назвал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Во время второго тура президентских выборов Владимир Зеленский продемонстрировал на камеры заполненный бюллетень, в котором можно было рассмотреть крестик напротив его собственной фамилии. Вскоре в штаб кандидата явилась полиция для составления протокола о нарушении. В беседе с полицейскими Зеленский пояснил, что не сориентировался после просьбы журналистов. Тогда же он признал свою вину.

В результате Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах. В качестве наказания ему был выписан штраф в размере 850 гривен.

Проходящие 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.

На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании принимают участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.