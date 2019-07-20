Нетаньяху установил рекорд пребывания на посту премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство страны около 13 с половиной лет, он установил рекорд срока работы на этой должности, сообщает «Израильский институт демократии».

В субботу наступает 4 тыс. 876 день пребывания Нетаньяху во главе кабмина страны. Основатель еврейского государства Давид Бен-Гурион занимал этот пост 4 тыс. 875 дней, передает РИА «Новости».

Кроме того, Нетаняху занимает 16-место из 25 в списке лидеров «сложившихся демократий» после Второй мировой войны. Возглавляет рейтинг Таге Эрландер, который руководил кабмином Швеции свыше 23 лет.

Напомним, так как Нетаньяху не удалось договориться о создании коалиции в Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, они состоятся 17 сентября.