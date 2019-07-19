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В Донбассе уничтожили снайпера спецназа ВСУ и ранили его напарника 

Аргументы Недели 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
В зоне конфликта в Донбассе уничтожили снайпера спецназа Вооруженных сил Украины, напарник военного получил ранения. Об этом говорится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Грузовик с "айдаровцами" подорвался на мине в Донбассе
Как пишет «Русская весна», снайпер Богдан Бигус, воевавший в составе одного из полков спецназначения ВСУ, и его сослуживец подорвались на растяжке, когда возвращались с боевого задания. Бигус погиб на месте, напарника снайпера госпитализировали. Ранее сегодня сообщалось, что Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР, обвинил украинского президента Владимира Зеленского в неспособности установить мир на востоке страны.
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В мире , Армия , Украина , Денис Пушилин , Владимир Зеленский
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