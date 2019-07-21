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В НАТО призвали Иран освободить британский танкер 

RT на русском + ещё 255 22 минуты назад
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Североатлантический альянс выразил осуждение в связи с захватом в Ормузском проливе Ираном двух нефтяных танкеров, один из которых шёл под британским флагом.
«Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации», — говорится в заявлении альянса.
В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна.
Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Ирана направлены на соблюдение морских правил.
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