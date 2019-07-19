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У партнеров Порошенко прошли обыски 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в офисе компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), управляющими партнерами которой являются соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНАН.
Отмечается, что обыски связаны с уголовным делом 2017 года, которое было заведено в отношении представителей Национальной комиссии. Ведомство занималось регулированием сфер энергетики и коммунальных услуг.
В ICU заявили, что оказали полное содействие следствию, предоставив всю необходимую документацию по делу.
Однако НАБУ утверждает, что этого не было.
Уточняется, что ICU также финансово консультировала экс-главу Украины и была советником компании Roshen, принадлежащей Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Киеве предупредили о массовых задержаниях соратников Порошенко.
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