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В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, все переговорные процессы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят исключительно в рамках контактной группы.
Отмечается, что ранее Медведчук на встрече с депутатами Европарламента заявил, что непризнанные республики поддержали его предложение о создании единого автономного региона, на территории которого в течение десяти лет будет действовать свободная экономическая зона.
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В мире , Денис Пушилин , Виктор Медведчук , Европарламент , РИА Новости
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