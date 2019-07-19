В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин , передает РИА Новости.

По его словам, все переговорные процессы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят исключительно в рамках контактной группы.