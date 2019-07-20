Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»

Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.

"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", — написал Омелян в фейсбуке.

По его мнению, данная сумма занижена втрое, в связи с чем украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток. Кроме того, министр указал, что реализовать поручения Зеленского за период, прописанный в указе, невозможно.

"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!", — заключил чиновник.

Ранее Омелян раскритиковал Зеленского за использование русского языка. "Возмущение" министра вызвала речь украинского президента на форуме интернет-деятелей iForum 2019. По его мнению, чиновникам и особенно главе государства на Украине "не пристало" разговаривать на русском.