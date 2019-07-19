СМИ: премьер Косова объявил об отставке

Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай в пятницу подал в отставку. Заявление, которое он зачитал на заседании кабмина, размещено на его странице в Facebook

"Хочу сообщить вам, что сегодня я принял решение об отставке. Я подал в отставку, поскольку вызван на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос приедет частное лицо, а не премьер", — заявил он.

Харадинай отметил, что правительство пока будет выполнять свои функции. Он также выразил надежду на то, что президент в определенный законом срок назначит новые выборы.

В своей речи он также указал, что считает ошибочным идти на компромисс с Сербией. Он высказал несогласие с позицией мирового сообщества, требующего отменить введенные его кабинетом 100%-ные пошлины на сербские товары.

Военные преступления

О создании специального суда было объявлено в 2016 году, он должен был начать работу в 2018 году. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге. Суд будет расследовать военные преступления и преступления против человечности, в том числе геноцид. Вместе с тем ему предстоит функционировать по косовским законам, а это значит, что трибунал будет носить не международный, а национальный характер.

Ранее косовские СМИ сообщали, что Прокуратура Специального суда по расследованию военных преступлений в Косове намерена предъявить обвинения руководству непризнанной республики, в том числе ее лидеру Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели , премьеру Харадинаю, его брату Дауту Харадинаю, а также еще 60 бывшим боевикам "Освободительной армии Косова" обвинения в преступлениях, совершенных в отношении сербов, цыган и албанцев в 1998-2000 годах.

Спецсуд ведет расследование свыше 500 убийств сербов после 2000 года, а также ряда заказных политических расправ в Косове.

Третий процесс

Таким образом, процесс в Гааге станет для Харадиная третьим. Ранее Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров "Освободительной армии Косова" в том, что он "был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны", требуя приговорить его к 20 годам тюремного заключения.

Однако Харадинай дважды был оправдан. Судьи МТБЮ не нашли доказательств его вины, но признали, что процесс "проходил в атмосфере запугивания свидетелей". Первый суд над Харадинаем начался в МТБЮ в марте 2007 года, окончательно он был оправдан 29 ноября 2012 года. Его несколько раз задерживали по запросу Белграда в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах. Несколько месяцев он провел в тюрьме города Кольмар, однако в итоге запрос о его выдаче Сербии был отклонен, а сам бывший боевик освобожден.

Рамуш Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004-го по март 2005 года. Второй раз он занял эту должность в сентябре 2017 года.