В Дрездене организуют экскурсии по «путинским местам»

Дрездене планируют организовать экскурсии «по местам Владимира Путина ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора департамента по туризму Дрездена доктора Юргена Аманна.

«Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин — президент РФ», — отметил Аманн.

Путин в 1985-1990 годах служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР и работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР.

Как рассказал Юрген Аманн, в настоящее время в здании, где работали офицеры КГБ в Дрездене, располагаются офисы, а трехкомнатную квартиру семьи Путиных занимает семья Беккер, у которой также двое детей.

По словам представителя департамента по туризму, обнаруженное недавно удостоверение Штази на имя Владимира Путина может храниться в архиве Дрездена.