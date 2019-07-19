Зеленский оттолкнул министра обороны 

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул от себя министра обороны страны Степана Полторака во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, как Зеленский общается на улице с Полтораком, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним собеседником.
В какой-то момент украинский президент резко отталкивает от себя министра обороны. Причины поступка Зеленского не известны.
Как отмечает РИА «Новости», после описанного инцидента он заслушал доклад Степана Полторака, во время которого улыбался и хлопал министра по плечу.